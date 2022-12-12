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Гуськов Иван Ермолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Гуськов Ермолай Афанасьев

Мать: Гуськова Анисья Петрова

Бракосочетание
25.01.1814 ст.

Жена: Гуськова Прасковья Иванова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1817

Сын: Гуськов Федор Иванович

Мать ребёнка: Гуськова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Гуськова Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Гуськова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
14.04.1821

Дочь: Гуськова Александра Иванова

Мать ребёнка: Гуськова Прасковья Иванова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1832

Дочь: Гуськова Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
08.06.1832

Сын: Гуськов Иван Иванов

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Евдокия Герасимова

Смерть
После 1835
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