Гуськов Иван Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Гуськов Ермолай Афанасьев
Мать: Гуськова Анисья Петрова
Бракосочетание
25.01.1814 ст.
Рождение ребёнка
09.05.1817
Мать ребёнка: Гуськова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Гуськова Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Гуськова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
14.04.1821
Дочь: Гуськова Александра Иванова
Мать ребёнка: Гуськова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1832
Дочь: Гуськова Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
08.06.1832
Сын: Гуськов Иван Иванов
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1835