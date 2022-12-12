Крымова Анисья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти05.08.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Крымов Иван Иванов
Отец ребёнка: Крымов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Крымов Иван Петров
Рождение ребёнка
21.11.1790 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Крымов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Гуськова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Крымов Иван Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Крымов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крымов Иван Петров
Смерть
05.08.1814