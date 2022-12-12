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Крымова Анисья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

05.08.1814

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Крымов Иван Иванов

Отец ребёнка: Крымов Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Крымов Василий Иванов

Отец ребёнка: Крымов Иван Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1790 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Крымов Иван Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Гуськова Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Крымов Иван Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Крымов Иван Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крымов Иван Петров

Смерть
05.08.1814
Серпухов, Серпухов, Московская область
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