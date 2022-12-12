Гуськов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1817
Отец: Гуськов Иван Ермолаев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гуськова Александра Федорова
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
07.02.1845 ст.
Сын: Гуськов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Васильева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гуськова Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуськова Ольга Федорова
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно