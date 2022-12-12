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Гуськов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1817

Отец: Гуськов Иван Ермолаев

Мать: Гуськова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гуськова Александра Федорова

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1845 ст.

Сын: Гуськов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Васильева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гуськова Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гуськов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуськова Ольга Федорова

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Гаврилова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Евдокия Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Евдокия Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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