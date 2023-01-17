Крымов Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Крымов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Крымов Иван Иванов
Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Крымов Андрей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
21.11.1790 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Гуськова Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крымов Борис Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крымова Анисья Николаева
Смерть
После 1795