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Крымов Иван Петров

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Крымов Петр Иванов

Мать: Крымова Федосья Алексеева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Крымов Иван Иванов

Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Крымов Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Крымов Василий Иванов

Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1790 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Гуськова Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Борис Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Крымова Анисья Николаева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крымова Анисья Николаева

Смерть
После 1795
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