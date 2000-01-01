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Паньшин Авенир Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Паньшин Лука Григорьевич

Мать: Паньшина Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Паньшин Павел Авенирович

Мать ребёнка: Паньшина Елизовета Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Паньшина Клавдия Авенировна

Мать ребёнка: Паньшина Елизовета Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Паньшин Аркадий Авенирович

Мать ребёнка: Паньшина Елизовета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокроносова Таисья Авенировна

Мать ребёнка: Паньшина Елизовета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паньшина Елизовета Михайловна

Смерть
Неизвестно
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