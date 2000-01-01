Паньшин Авенир Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Паньшина Елизовета Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Паньшина Клавдия Авенировна
Мать ребёнка: Паньшина Елизовета Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Паньшин Аркадий Авенирович
Мать ребёнка: Паньшина Елизовета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокроносова Таисья Авенировна
Мать ребёнка: Паньшина Елизовета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно