Паньшина Елизовета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Паньшин Авенир Лукич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Паньшина Клавдия Авенировна
Отец ребёнка: Паньшин Авенир Лукич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Паньшин Аркадий Авенирович
Отец ребёнка: Паньшин Авенир Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокроносова Таисья Авенировна
Отец ребёнка: Паньшин Авенир Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паньшин Авенир Лукич
Смерть
Неизвестно