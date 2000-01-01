Паньшина Елизовета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньшина Елизовета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Паньшин Павел Авенирович

Отец ребёнка: Паньшин Авенир Лукич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Паньшина Клавдия Авенировна

Отец ребёнка: Паньшин Авенир Лукич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Паньшин Аркадий Авенирович

Отец ребёнка: Паньшин Авенир Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокроносова Таисья Авенировна

Отец ребёнка: Паньшин Авенир Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньшин Авенир Лукич

Смерть
Неизвестно
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