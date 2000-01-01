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Паньшина Варвара Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Деев Яков

Мать: Деева ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: Паньшин Авенир Лукич

Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Васса Лукинична

Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
?.08.1891

Сын: Паньшин Пётр Лукич

Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Миронова Каздоя Лукинична

Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Паньшин Леонид Лукич

Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Меньшикова Рипсимия Лукинична

Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деева Миропея Лукинична

Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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