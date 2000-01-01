Паньшина Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Паньшин Авенир Лукич
Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Васса Лукинична
Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
?.08.1891
Сын: Паньшин Пётр Лукич
Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Миронова Каздоя Лукинична
Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Паньшин Леонид Лукич
Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Меньшикова Рипсимия Лукинична
Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деева Миропея Лукинична
Отец ребёнка: Паньшин Лука Григорьевич
Смерть
Неизвестно