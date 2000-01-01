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Паньшин Аркадий Авенирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Паньшин Авенир Лукич

Мать: Паньшина Елизовета Михайловна

Смерть
1948
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