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Паньшин Аркадий Авенирович
Паньшин Аркадий Авенирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
1948
Пол
Мужской
Отец
Паньшин Авенир Лукич
1888 г.р.
Мать
Паньшина Елизовета Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Паньшин Авенир Лукич
Мать:
Паньшина Елизовета Михайловна
Смерть
1948
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