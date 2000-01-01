Паньшина (Паньшина) Клавдия Авенировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паньшин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паньшин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1978