Паньшина (Паньшина) Клавдия Авенировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаньшина (Паньшина) Клавдия Авенировна

Паньшина (Паньшина) Клавдия Авенировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Паньшин Авенир Лукич

Мать: Паньшина Елизовета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паньшин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паньшин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньшин Николай Васильевич

Смерть
Около 1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close