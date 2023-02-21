Паньшин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаньшин Николай Васильевич

Паньшин Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паньшина Клавдия Авенировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паньшина Клавдия Авенировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паньшина Клавдия Авенировна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close