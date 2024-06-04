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Бирюлин Трифан Федоров

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Бирюлин Федор Матвеев

Мать: Бирюлина Дарья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1818

Дочь: Зелюкова (Щетинина) (Бирюлина) Екатерина Трифанова (Дмитриева)

Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Бирюлина) Анна Трифанова

Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Бирюлина) Пелагия Трифанова

Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Бирюлин Трофим Трифанов

Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Бирюлин Андрей Трифанов

Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Бирюлина) Василиса Трифанова

Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Бирюлина) Матрена Трифанова (Дмитриева)

Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1841
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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