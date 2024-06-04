Бирюлин Трифан Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Бирюлин Федор Матвеев
Мать: Бирюлина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1818
Дочь: Зелюкова (Щетинина) (Бирюлина) Екатерина Трифанова (Дмитриева)
Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Бирюлина) Анна Трифанова
Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Бирюлина) Пелагия Трифанова
Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Бирюлина) Василиса Трифанова
Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Бирюлина) Матрена Трифанова (Дмитриева)
Мать ребёнка: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова
Смерть
1841