Бирюлина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюлина Дарья

Бирюлина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Бирюлин Трифан Федоров

Отец ребёнка: Бирюлин Федор Матвеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Бирюлин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Бирюлин Федор Матвеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Бирюлин Федор Матвеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Бирюлин Федор Матвеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Варвара Федорова

Отец ребёнка: Бирюлин Федор Матвеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюлин Федор Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close