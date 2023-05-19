Зелюкова (Щетинина) (Бирюлина) Екатерина (Дмитриева)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1812 и 1818
Дата смерти20.12.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1818
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Зелюков (щетинин) Павел Иванов
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Зелюков (щетинин) Илья Иванов
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Зелюков (щетинин) Максим Иванов
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Зелюков (щетинин) Игнатий Иванов
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Зелюков (щетинин) Василий (старший) Иванов
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Зелюков (щетинин) Василий (младший) Иванов
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1884 ст.
Причина смерти: неизвестна