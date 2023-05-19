Зелюкова (Щетинина) (Бирюлина) Екатерина (Дмитриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюкова (Щетинина) (Бирюлина) Екатерина (Дмитриева)

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Между 1812 и 1818

Дата смерти

20.12.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1818

Отец: Бирюлин Трифан Федоров

Мать: Бирюлина Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1834

Муж: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Зелюков (щетинин) Павел Иванов

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Зелюков (щетинин) Илья Иванов

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Щетинин Степан Иванов

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Зелюков (щетинин) Максим Иванов

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Зелюков (щетинин) Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Зелюков (щетинин) Василий (старший) Иванов

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Зелюков (щетинин) Василий (младший) Иванов

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.12.1884 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: неизвестна
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