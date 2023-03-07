Зелюков (Щетинин) Илья Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюков (Щетинин) Илья Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

19.07.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Мать: Зелюкова (щетинина) Екатерина (Дмитриева)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1860

Сын: Зелюков (прохоров) Павел Ильин

Мать ребёнка: Зелюкова Варвара Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1859

Жена: Зелюкова Варвара Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Мать ребёнка: Зелюкова Варвара Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Зелюков Андрей Ильин

Мать ребёнка: Зелюкова Варвара Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.07.1883 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от простуды
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