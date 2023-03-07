Зелюков (Щетинин) Илья Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти19.07.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1860
Сын: Зелюков (прохоров) Павел Ильин
Мать ребёнка: Зелюкова Варвара Петрова
Бракосочетание
До 1859
Жена: Зелюкова Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин
Мать ребёнка: Зелюкова Варвара Петрова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Зелюков Андрей Ильин
Мать ребёнка: Зелюкова Варвара Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1883 ст.
Причина смерти: от простуды