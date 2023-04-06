Зелюков (Щетинин) Андрей Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюков (Щетинин) Андрей Ильин

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зелюков (щетинин) Илья Иванов

Мать: Зелюкова Варвара Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1889

Жена: Зелюкова Ирина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Зелюков Феодор Андреевич

Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зелюков (щетинин) Василий Андреевич

Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1911
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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