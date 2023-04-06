Зелюков (Щетинин) Андрей Ильин
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
1889
Жена: Зелюкова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зелюков (щетинин) Василий Андреевич
Мать ребёнка: Зелюкова Ирина Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1911