Зелюкова (Лукина) Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюкова (Лукина) Ирина Михайлова

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1889

Муж: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Зелюков Феодор Андреевич

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зелюков (щетинин) Василий Андреевич

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1911
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