Зелюкова (Лукина) Ирина Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зелюков (щетинин) Василий Андреевич
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Андрей Ильин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1911