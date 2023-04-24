Зелюков (Щетинин) Василий (старший) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюков (Щетинин) Василий (старший) Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Зелюков (щетинин) Иван Васильев

Мать: Зелюкова (щетинина) Екатерина (Дмитриева)

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Зелюков (щетинин) Феодор Васильев

Мать ребёнка: Зелюкова Евдокия Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелюкова Евдокия Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1899
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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