Зелюков (Щетинин) Василий (старший) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Зелюков (щетинин) Феодор Васильев
Мать ребёнка: Зелюкова Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зелюкова Евдокия Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1899