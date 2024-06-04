Бирюлин Трофим Трифанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Бирюлин (Трифонов) Яков Трофимов
Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Бирюлина) Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Бирюлина) Марфа Трофимова
Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Бирюлина) Федосья Трофимова
Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Бирюлин (Трифонов) Флор Трофимов
Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова
Смерть
После 1850