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Бирюлин Трофим Трифанов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Бирюлин Трифан Федоров

Мать: Бирюлина (Аблезина) Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина Агафья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бирюлин (Трифонов) Яков Трофимов

Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Бирюлина) Татьяна Трофимова

Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Бирюлина) Марфа Трофимова

Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Бирюлина) Федосья Трофимова

Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Бирюлин (Трифонов) Флор Трофимов

Мать ребёнка: Бирюлина Агафья Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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