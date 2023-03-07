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Бирюлин Андрей Трифанов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Бирюлин Трифан Федоров

Мать: Бирюлина Аксинья Елпидифорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Бирюлин Иван Андреев

Мать ребёнка: Бирюлина Пелагия Игнатьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Бирюлин Николай Андреев

Мать ребёнка: Бирюлина Пелагия Игнатьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Бирюлин Симеон Андреев

Мать ребёнка: Бирюлина Пелагия Игнатьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюлина Пелагия Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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