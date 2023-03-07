Бирюлин Андрей Трифанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Бирюлин Иван Андреев
Мать ребёнка: Бирюлина Пелагия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Бирюлина Пелагия Игнатьева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Бирюлина Пелагия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850