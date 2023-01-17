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Янча Мария Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

26.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Янча Терентий Иоаннович

Мать: Янча Мария Евстафьевна

Место жительства
С 1909 ст.
Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
20.05.1923

Сын: Янча Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Перегуда Николай Павлович

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Янча Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Перегуда Николай Павлович

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Смерть
26.07.1966
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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