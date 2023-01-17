Янча Мария Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти26.07.1966
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Янча Терентий Иоаннович
Мать: Янча Мария Евстафьевна
Место жительства
С 1909 ст.
Рождение ребёнка
20.05.1923
Отец ребёнка: Перегуда Николай Павлович
Рождение ребёнка
05.06.1926
Отец ребёнка: Перегуда Николай Павлович
Смерть
26.07.1966
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область