Перегуда Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1901 и 1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1902 ст.
Отец: Перегуда Павел Кузьмич
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Рождение ребёнка
20.05.1923
Мать ребёнка: Янча Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
05.06.1926
Мать ребёнка: Янча Мария Терентьевна
Смерть
Неизвестно