Перегуда Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегуда Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1901 и 1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1902 ст.

Отец: Перегуда Павел Кузьмич

Мать: не указана

Место жительства
С 1912
Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
20.05.1923

Сын: Янча Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Янча Мария Терентьевна

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Сын: Янча Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Янча Мария Терентьевна

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Смерть
Неизвестно
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