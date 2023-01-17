Перегуда Павел Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марченко Анастасия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902 ст.
Сын: Перегуда Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1912 ст.
Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Смерть
Неизвестно