Перегуда Павел Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегуда Павел Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марченко Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902 ст.

Сын: Перегуда Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1912 ст.
Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Смерть
Неизвестно
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