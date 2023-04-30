Перегуда Гликерия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Перегуда Павел Кузьмич
Мать: не указана
Восприемник
13.06.1916
Владимир - род 12.06.1916, кр.13.06.1916. Родители крестьянин села Новороссийского Ксенофонт Данилов Зайцев и законная его жена Евдокия Григорьева, оба православные. Восприемники - крестьянин того ж... Показать все
Восприемник
04.09.1916
Алексей (в честь святого Алексея) - род. 1.09.1916, кр. 4.09.1916. Родители крестьянин с. Новороссийского Евдоким Иоаннов Марченко и законная жена его Анастасия Павлова (сестра персоны) оба православн... Показать все
Смерть
Неизвестно