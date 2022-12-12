Янча (Перегуда) Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1926
Дата смерти29.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926
Отец: Перегуда Николай Павлович
Мать: Янча Мария Терентьевна
Место жительства
С 1933 по 1960
Казахская ССР, Актюбинск, улица Фабричная, дом 57
Награда
1954
Почетная грамота от Авиарембазы №406 Гражданского Воздушного Флота
Место жительства
С 1960 по 1963
Казахская ССР, Актюбинск, улица Сталина, дом 78
Награда
1960
Награжден знаком Гражданского воздушного флота "Отличник Аэрофлота"
Бракосочетание
07.05.1963
Жена: Янча Лилия Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янча Лилия Петровна
Рождение ребёнка
02.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янча Лилия Петровна
Смерть
29.01.1971