Янча (Перегуда) Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янча (Перегуда) Виктор Николаевич

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Место рождения

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область

Дата рождения

05.06.1926

Дата смерти

29.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Между 1901 и 1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926

Отец: Перегуда Николай Павлович

Мать: Янча Мария Терентьевна

Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Место жительства
С 1933 по 1960
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Казахская ССР, Актюбинск, улица Фабричная, дом 57
Награда
1954
Почетная грамота от Авиарембазы №406 Гражданского Воздушного Флота
Место жительства
С 1960 по 1963
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Казахская ССР, Актюбинск, улица Сталина, дом 78
Награда
1960
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Награжден знаком Гражданского воздушного флота "Отличник Аэрофлота"
Бракосочетание
07.05.1963

Жена: Янча Лилия Петровна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
01.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янча Лилия Петровна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
02.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янча Лилия Петровна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
29.01.1971
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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