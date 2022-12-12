Янча (Шилова) Лилия (Лиля) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янча (Шилова) Лилия (Лиля) Петровна

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Место рождения

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

Дата рождения

02.12.1936

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1936

Отец: Шилов Петр Иванович

Мать: Шилова Вера Даниловна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Место жительства
С 02.12.1936 по 13.03.1948
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Казахская ССР, Актюбинск, улица Павлова, дом 69
Место жительства
С 1948 по ?.01.1952
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Казахская ССР, Актюбинск, улица Московская, дом 26
Образование
С 1951 по 1955
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Актюбинское педагогическое училище 30 лет ВЛКСМ
Место жительства
С ?.01.1952 по 1959
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Казахская ССР, Актюбинск, улица Ленина, дом 37
Работа или профессия
С 15.08.1955 по 26.08.1956
Аккемир, Мугалжарский район, Актюбинская область
Учительница пения и старшая пионервожатая в школе Аккемира
Работа или профессия
С 12.12.1956 по 30.03.1992
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Актюбинский дошкольный детский дом №5
Место жительства
С 1959 по 07.05.1963
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Казахская ССР, Актюбинск, улица Тамдинская, дом 2
Бракосочетание
07.05.1963

Муж: Янча Виктор Николаевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
01.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янча Виктор Николаевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
02.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янча Виктор Николаевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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