Янча (Шилова) Лилия (Лиля) Петровна
Место рождения
Дата рождения02.12.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1936
Отец: Шилов Петр Иванович
Мать: Шилова Вера Даниловна
Место жительства
С 02.12.1936 по 13.03.1948
Казахская ССР, Актюбинск, улица Павлова, дом 69
Место жительства
С 1948 по ?.01.1952
Казахская ССР, Актюбинск, улица Московская, дом 26
Образование
С 1951 по 1955
Актюбинское педагогическое училище 30 лет ВЛКСМ
Место жительства
С ?.01.1952 по 1959
Казахская ССР, Актюбинск, улица Ленина, дом 37
Работа или профессия
С 15.08.1955 по 26.08.1956
Аккемир, Мугалжарский район, Актюбинская область
Учительница пения и старшая пионервожатая в школе Аккемира
Работа или профессия
С 12.12.1956 по 30.03.1992
Актюбинский дошкольный детский дом №5
Место жительства
С 1959 по 07.05.1963
Казахская ССР, Актюбинск, улица Тамдинская, дом 2
Бракосочетание
07.05.1963
Рождение ребёнка
01.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янча Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
02.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янча Виктор Николаевич