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Шилов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

28.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шилов Иван

Мать: Шилова Дарья Савельевна

Место жительства
С 1931
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
21.02.1936

Жена: Шилова Вера Даниловна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
02.12.1936

Дочь: Янча Лилия Петровна

Мать ребёнка: Шилова Вера Даниловна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Работа или профессия
1936
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Нефтепровод Каспий - Орск, михзавод г. Актюбинск, нормировщик
Рождение ребёнка
13.07.1941

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Мать ребёнка: Шилова Вера Даниловна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Работа или профессия
До 05.01.1942
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Казахская ССР, Актюбинск. Вагонное депо в должности бухгалтер
Смерть
28.08.1942
Мурылево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
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