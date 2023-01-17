Шилов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти28.08.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шилов Иван
Мать: Шилова Дарья Савельевна
Место жительства
С 1931
Бракосочетание
21.02.1936
Жена: Шилова Вера Даниловна
Рождение ребёнка
02.12.1936
Дочь: Янча Лилия Петровна
Мать ребёнка: Шилова Вера Даниловна
Работа или профессия
1936
Нефтепровод Каспий - Орск, михзавод г. Актюбинск, нормировщик
Рождение ребёнка
13.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шилова Вера Даниловна
Работа или профессия
До 05.01.1942
Казахская ССР, Актюбинск. Вагонное депо в должности бухгалтер
Смерть
28.08.1942
Мурылево, Ржевский муниципальный район, Тверская область