Шилова (Вялкова) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Вялкова) Вера Даниловна

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Место рождения

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

05.07.1915

Дата смерти

13.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1915

Отец: Вялков Данил Игнатьевич

Мать: Ширманова Наталья Павловна

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Место жительства
С ?.04.1927 по 21.02.1936
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Улица Ленина, дом 37
Бракосочетание
21.02.1936

Муж: Шилов Петр Иванович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
02.12.1936

Дочь: Янча Лилия Петровна

Отец ребёнка: Шилов Петр Иванович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
13.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Петр Иванович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Работа или профессия
1941
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Актюбинский ЖД клуб, заведующая библиотекой
Смерть
13.03.1948
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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