Шилова (Вялкова) Вера Даниловна
Место рождения
Дата рождения05.07.1915
Дата смерти13.03.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1915
Место жительства
С ?.04.1927 по 21.02.1936
Улица Ленина, дом 37
Бракосочетание
21.02.1936
Муж: Шилов Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1936
Дочь: Янча Лилия Петровна
Отец ребёнка: Шилов Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Петр Иванович
Работа или профессия
1941
Актюбинский ЖД клуб, заведующая библиотекой
Смерть
13.03.1948