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Вялков Данил Игнатьевич

Место рождения

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

25.11.1895 ст.

Дата смерти

29.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1895 ст.

Отец: Вялков Игнат Иванов

Мать: Вялкова (Клюева) Ульяна Ивановна

Гамалеевка, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Жена: Ширманова (Попова) Наталья Павловна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1913 ст.

Сын: Вялков Павел Данилович

Мать ребёнка: Ширманова (Попова) Наталья Павловна

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1915

Дочь: Шилова (Вялкова) Вера Даниловна

Мать ребёнка: Ширманова (Попова) Наталья Павловна

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Развод
09.12.1922

Жена: Ширманова (Попова) Наталья Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1926

Сын: Вялков Виктор Данилович

Мать ребёнка: не указана

№ 27, Соль-Илецкий район, Оренбургская область
Смерть
29.01.1954
№ 27, Соль-Илецкий район, Оренбургская область

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