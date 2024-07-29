Вялков Данил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1895 ст.
Дата смерти29.01.1954
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1895 ст.
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1913 ст.
Мать ребёнка: Ширманова (Попова) Наталья Павловна
Рождение ребёнка
05.07.1915
Дочь: Шилова (Вялкова) Вера Даниловна
Мать ребёнка: Ширманова (Попова) Наталья Павловна
Развод
09.12.1922
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1926
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.01.1954