Янча Мария Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Янча Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Янча Терентий Иоаннович
Место жительства
1909
Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно