Янча Мария Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янча Мария Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Янча Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Янча Терентий Иоаннович

Место жительства
1909
Акжар, Хромтауский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янча Терентий Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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