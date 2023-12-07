Горнаков Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Горнакова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова (Вострецова) Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
24.11.1792
Дочь: (Горнакова) Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова (Вострецова) Параскева Гавриловна
Смерть
Неизвестно