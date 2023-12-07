Горнаков Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнаков Михаил Михайлович

Горнаков Михаил Михайлович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Горнаков Михаил Иванович

Мать: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Вострецова) Параскева Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Горнакова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова (Вострецова) Параскева Гавриловна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.11.1792

Дочь: (Горнакова) Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова (Вострецова) Параскева Гавриловна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.