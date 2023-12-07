Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Тараканова (Горнакова) Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Горнаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Горнаков Кирил Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Горнаков Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Горнаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1764

Дочь: ?Вострецова (Горнакова) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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