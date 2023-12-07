Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Тараканова (Горнакова) Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Горнаков Кирил Михайлович
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Горнаков Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Горнаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: ?Вострецова (Горнакова) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно