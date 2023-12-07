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Горнаков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Горнаков Михаил Иванович

Мать: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Горнаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Горнаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
23.11.1775

Сын: Горнаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Матрена Яковлевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Горнакова) Анна I Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Горнакова) Анна Ii Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Горнакова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Горнакова Матрена Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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