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Горнаков Михаил Иванович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1728

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Горнаков Иван Елисеевич

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Евдокия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Тараканова (Горнакова) Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Горнаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Горнаков Кирил Михайлович

Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Горнаков Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Горнаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1764

Дочь: ?Вострецова (Горнакова) Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Горнаков Захар Михайлович

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Егоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Горнакова (Власова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Егоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
14.03.1775

Сын: Горнаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1780

Сын: Горнаков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Горнакова) Саломонида Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Егоровна

Смерть
1784

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