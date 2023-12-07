Горнаков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Горнаков Иван Елисеевич
Мать: не указана
Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна
Сын: Горнаков Кирил Михайлович
Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна
Сын: Горнаков Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна
Сын: Горнаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Варвара Константиновна
Сын: Горнаков Захар Михайлович
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Егоровна
Дочь: Горнакова (Власова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Егоровна
Сын: Горнаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Сын: Горнаков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Егоровна
Дочь: (Горнакова) Саломонида Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Егоровна