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Горнакова Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Горнаков Захар Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Горнакова (Власова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1780

Сын: Горнаков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Горнакова) Саломонида Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович

Смерть
1785

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