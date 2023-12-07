Горнакова Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Горнаков Захар Михайлович
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Горнакова (Власова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Горнаков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Горнакова) Саломонида Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Иванович
Смерть
1785