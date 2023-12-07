Горнакова Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Горнаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Горнаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.11.1775
Сын: Горнаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Михайлович
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Горнакова) Анна I Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Горнакова) Анна Ii Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Горнакова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Горнаков Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно