Горнакова (Вострецова) Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Вострецова) Параскева Гавриловна

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Вострецов Гаврил Иванович

Мать: не указана

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Михаил Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Горнакова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Михайлович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.11.1792

Дочь: (Горнакова) Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Михайлович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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