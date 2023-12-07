Горнакова (Вострецова) Параскева Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Вострецов Гаврил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Горнакова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
24.11.1792
Дочь: (Горнакова) Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно