Глеков Яков Егорович (Георгиевич)
Место рожденияМогилевская обл., Стислевский уезд, д. Истан?
Дата рождения1895
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Глеков Егор Яковлевич
Мать: Глекова Татьяна
Могилевская обл., Стислевский уезд, д. Истан?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глекова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Глекова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глекова Анна Никифоровна
Военная служба
23.01.1942
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Смерть
?.08.1942
пропал без вести
Причина смерти: На войне