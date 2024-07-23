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Глеков Яков Егорович (Георгиевич)

Место рождения

Могилевская обл., Стислевский уезд, д. Истан?

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Глеков Егор Яковлевич

Мать: Глекова Татьяна

Могилевская обл., Стислевский уезд, д. Истан?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глекова Анна Никифоровна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Глеков Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Глекова Анна Никифоровна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глекова Анна Никифоровна

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
23.01.1942
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Смерть
?.08.1942
пропал без вести
Причина смерти: На войне

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