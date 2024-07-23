Глекова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глекова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Глеков Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Глеков Павел Егорович

Отец ребёнка: Глеков Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Глеков Яков Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Глеков Егор Яковлевич

Могилевская обл., Стислевский уезд, д. Истан?
Рождение ребёнка
1897

Сын: Глеков Василий Егорович

Отец ребёнка: Глеков Егор Яковлевич

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