Глекова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Глеков Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Глеков Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Глеков Яков Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Глеков Егор Яковлевич
Могилевская обл., Стислевский уезд, д. Истан?
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Глеков Егор Яковлевич