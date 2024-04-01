Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тогусов Федор Уряд. Кр. Полуденной Саввин

Мать: Тогусова (Денисова) Ксения Савина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первяков Моисей? Иванов

Отец ребёнка: Первиков Иван Никитин

Бракосочетание
26.01.1836

Муж: Первиков Иван Никитин

Рождение ребёнка
06.12.1836

Дочь: (Первикова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Первиков Иван Никитин

Рождение ребёнка
18.04.1838

Сын: Первиков Иван Казак Выс. Медвежьего Иванов

Отец ребёнка: Первиков Иван Никитин

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Первяков Никифор Иванов

Отец ребёнка: Первиков Иван Никитин

Смерть
Неизвестно

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