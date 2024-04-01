Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Первиков Иван Никитин
Бракосочетание
26.01.1836
Рождение ребёнка
06.12.1836
Дочь: (Первикова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Первиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
18.04.1838
Сын: Первиков Иван Казак Выс. Медвежьего Иванов
Отец ребёнка: Первиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Первиков Иван Никитин
Смерть
Неизвестно