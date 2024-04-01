Первиков Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна
Бракосочетание
26.01.1836
Рождение ребёнка
06.12.1836
Дочь: (Первикова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
18.04.1838
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно