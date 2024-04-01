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Первиков Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первиков Никита Уряд. Р. Медвежьего Александров

Мать: Портнягина 1 Первикова 2 Андреева 3 Наталья Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первяков Моисей? Иванов

Мать ребёнка: Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна

Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
06.12.1836

Дочь: (Первикова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
18.04.1838

Сын: Первиков Иван Казак Выс. Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Первяков Никифор Иванов

Мать ребёнка: Первикова (Тогусова) Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно

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