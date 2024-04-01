Первиков Иван Казак Выс. Медвежьего Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первиков Иван Казак Выс. Медвежьего Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1838

Отец: Первиков Иван Никитин

Мать: Первикова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Евгения Иванова

Мать ребёнка: Первикова Феодосия Николаева

Рождение ребёнка
28.09.1874

Сын: Первиков Роман Иванов

Мать ребёнка: Первикова Феодосия Николаева

Рождение ребёнка
26.09.1880

Сын: Первиков Иван Иванов

Мать ребёнка: Первикова Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
15.04.1885

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Первикова Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
18.01.1891

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Первикова Евдокия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первикова Евдокия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первикова Феодосия Николаева

Смерть
Неизвестно
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