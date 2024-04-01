Первяков Моисей? Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Первиков Иван Никитин
Рождение ребёнка
31.07.1873
Дочь: Сломония Моисеева
Мать ребёнка: Первякова Евгения Иванова
Рождение ребёнка
07.08.1876
Дочь: Евдокия Моисеева
Мать ребёнка: Первякова Евгения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Первякова Евгения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Первякова Евгения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно