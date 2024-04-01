Первяков Моисей? Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первяков Моисей? Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первиков Иван Никитин

Мать: Первикова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1873

Дочь: Сломония Моисеева

Мать ребёнка: Первякова Евгения Иванова

Рождение ребёнка
07.08.1876

Дочь: Евдокия Моисеева

Мать ребёнка: Первякова Евгения Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первиков Алексей Моисеев

Мать ребёнка: Первякова Евгения Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первиков Георгий Моисеев

Мать ребёнка: Первякова Евгения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первякова Евгения Иванова

Смерть
Неизвестно
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