Казанова (Черных) Агафья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смерти25.06.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Бракосочетание
19.10.1869 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов
Рождение ребёнка
07.01.1874 ст.
Дочь: Казанова Татьяна Луппановна
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.
Дочь: Еськова Елена Лупповна
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов
Рождение ребёнка
09.02.1882 ст.
Дочь: Соломахина Евдокия Лупповна
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов
Рождение ребёнка
02.11.1883 ст.
Сын: Казанов Михаил Луппанович
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Казанов М....... Луппанович
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов
Рождение ребёнка
06.12.1886 ст.
Дочь: Пешкова Ульяна Луппановна
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Дочь: Денисова Наталья Луппановна
Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов
Смерть
25.06.1892 ст.