Казанова (Черных) Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанова (Черных) Агафья Ефимовна

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

25.06.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
19.10.1869 ст.

Муж: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1872 ст.

Сын: Казанов Иоанн Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.01.1874 ст.

Дочь: Казанова Татьяна Луппановна

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.

Дочь: Еськова Елена Лупповна

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.02.1882 ст.

Дочь: Соломахина Евдокия Лупповна

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.11.1883 ст.

Сын: Казанов Михаил Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Казанов М....... Луппанович

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1886 ст.

Дочь: Пешкова Ульяна Луппановна

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Дочь: Денисова Наталья Луппановна

Отец ребёнка: Казанов Лупп Михайлов

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
25.06.1892 ст.
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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