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Казанов Михаил Луппанович

Место рождения

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

02.11.1883 ст.

Дата смерти

24.02.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1883 ст.

Отец: Казанов Лупп Михайлович

Мать: Казанова Агафья Ефимовна

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
24.02.1884 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
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