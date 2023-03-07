Казанов Михаил Луппанович
Место рождениясело Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения02.11.1883 ст.
Дата смерти24.02.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1883 ст.
Отец: Казанов Лупп Михайлович
Мать: Казанова Агафья Ефимовна
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
24.02.1884 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния