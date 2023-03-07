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Казанова Наталья Луппановна

Место рождения

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

04.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889 ст.

Отец: Казанов Лупп Михайлович

Мать: Казанова Агафья Ефимовна

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
03.11.1908 ст.

Муж: Денисов Иван Иванович

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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