Казанова Наталья Луппановна
Место рождениясело Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения04.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889 ст.
Отец: Казанов Лупп Михайлович
Мать: Казанова Агафья Ефимовна
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
03.11.1908 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно