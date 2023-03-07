Казанова Татьяна Луппановна
Место рождениясело Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения07.01.1874 ст.
Дата смерти06.09.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874 ст.
Отец: Казанов Лупп Михайлович
Мать: Казанова Агафья Ефимовна
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
06.09.1882 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния