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Казанова Татьяна Луппановна

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Место рождения

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

07.01.1874 ст.

Дата смерти

06.09.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874 ст.

Отец: Казанов Лупп Михайлович

Мать: Казанова Агафья Ефимовна

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
06.09.1882 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
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