Алгазин Фёдор Елисеевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1789
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Марфа
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Марьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Алгазина) Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Алгазина Марьяна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Алгазина Марьяна
Смерть
1844