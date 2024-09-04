Алгазин Фёдор Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Фёдор Елисеевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1789

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Алгазин Елисей Данилович

Мать: Алгазина Евдокия (Авдотья) Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Марфа

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Марьяна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Алгазина) Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Алгазина Марьяна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алгазин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Алгазина Марьяна

Смерть
1844

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