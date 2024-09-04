Алгазин Павел Фёдорович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Алгазин Фёдор Елисеевич
Мать: Алгазина Марьяна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алгазина) Авдотья Павловна
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Алгазина) Катерина Павловна
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Алгазина) Апарасковия Павловна
Мать ребёнка: Алгазина Федосья Степанова
Смерть
Неизвестно