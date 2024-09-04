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Алгазин Павел Фёдорович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Алгазин Фёдор Елисеевич

Мать: Алгазина Марьяна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Федосья Степанова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Алгазин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Степанова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алгазина) Авдотья Павловна

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Степанова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Алгазина) Катерина Павловна

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Степанова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Алгазина) Апарасковия Павловна

Мать ребёнка: Алгазина Федосья Степанова

Смерть
Неизвестно

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