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Алгазина Федосья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Павел Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1844

Сын: Алгазин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Алгазин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алгазина) Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Алгазин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Алгазина) Катерина Павловна

Отец ребёнка: Алгазин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Алгазина) Апарасковия Павловна

Отец ребёнка: Алгазин Павел Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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