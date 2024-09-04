Алгазина Марьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Алгазина) Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Елисеевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Елисеевич
Смерть
До 1834