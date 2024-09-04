Алгазина Марьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Марьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Фёдор Елисеевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Алгазина) Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Елисеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Алгазин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Алгазин Фёдор Елисеевич

Смерть
До 1834

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